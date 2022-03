REGARDEZ : DNCE et Kygo nous font danser sur Dancing Feet

Sept ans après le méga-hit Cake by the Ocean, DNCE est de retour! Le groupe de Joe Jonas et ses acolytes s’est en effet joint au DJ norvégien Kygo pour nous offrir Dancing Feet, une chanson qui a tout pour mettre le feu aux planchers de danse!

Après avoir connu la gloire avec Cake by the Ocean en 2015, DNCE avait sorti quelques autres chansons avant de prendre une pause de quatre ans, question de permettre à son chanteur principal, Joe Jonas, de rejoindre ses frères pour la réunification des Jonas Brothers.

Intitulé People to People, le dernier EP de DNCE est paru en 2018. Depuis, la formation a connu quelques changements suite au départ du bassiste et claviériste Cole Whittle. Jack Lawless (à la batterie) et JinJoo Lee (à la guitare) demeurent cependant toujours au sein du groupe, en compagnie de Joe Jonas.

Rappelons que les Jonas Brothers ont connu un énorme succès lors de leur retour en 2019, grâce à l’album Happiness Begins et ses extraits Sucker, Only Human et Cool. Le trio a par la suite présenté les chanson What A Man Gotta Do, X avec Karol G, Remember This, Leave Before You Love Me en collaboration avec le DJ américain Marshmello et Who's In Your Head.