REGARDEZ : Doja Cat se met à nu pour le nouveau clip de Post Malone

Post Malone a dévoilé en début de semaine le vidéoclip officiel de la chanson I Like You (A Happier Song), le plus récent extrait de son album Twelve Carat Toothache paru ce printemps. Outre le célèbre rappeur américain, ce clip aux allures de conte de fées met en vedette Doja Cat qui pousse l’audace jusqu’à se mettre à nu pour l’occasion!

Célébrant l'amour sous toutes ses formes, le coloré vidéoclip d’I Like You (A Happier Song) se déroule en grande partie dans un champ de fleurs où on découvre également des anges, une femme âgée dégustant un cupcake, une fillette regardant deux coccinelles s’accoupler et des couples de même sexe.

Jouant le rôle de la muse de Post Malone née d’une toile peinte par l’artiste, Doja Cat gambade quant à elle dans les collines, vêtue de différentes robes aux motifs floraux, de simples fleurs ou encore la poitrine à découvert, tout en chantant I Like You (A Happier Song) en duo avec le rappeur de 26 ans.

C’est le 3 juin dernier que Post Malone a lancé son quatrième disque studio comptant 12 nouvelles chansons, dont One Right Now en duo avec The Weeknd. Twelve Carat Toothache succède à Hollywood's Bleeding paru en 2019.

Devenu récemment papa d’une petite fille, Post Malone poursuivra au cours des prochains mois sa tournée internationale qui le mènera notamment aux États-Unis, au Brésil et au Japon. Ses seuls arrêts au Canada sont prévus à Toronto les 20 et 21 septembre.