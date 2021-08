REGARDEZ : Dua Lipa en duo avec Elton John sur Cold Heart

C’est ce matin qu’Elton John et Dua Lipa ont officiellement dévoilé leur nouveau duo accompagné d'un magnifique vidéoclip animé! Intitulée Cold Heart (PNAU Remix), cette chanson est composée d’échantillonnages de Sacrifice (1989) et Rocket Man (1972), deux grands succès d’Elton John remixés par le trio australien de musique dance PNAU. On peut aussi y entendre des extraits de Kiss The Bride (1983) et Where’s the Shoorah? (1976).

« Je pétille d'excitation!!!! @eltonjohn je t'aime et je suis tellement heureuse que cette chanson soit enfin dévoilée au monde entier », a déclaré Dua Lipa dans une Story Instagram. « Dua, je t'adore, et ce fut une expérience incroyable de faire ce morceau ensemble », lui a ensuite répondu Elton John.

Respectivement âgés de 74 et 25 ans, Elton John et Dua Lipa n’en sont pas à leur première collaboration. Les deux artistes britanniques avaient notamment chanté virtuellement les classiques Bennie & The Jets et Goodbye Yelllow Brick Road d’Elton John, ainsi que le succès Love Again de Dua Lipa, en marge de la plus récente cérémonie des Oscars, en avril dernier.

Composée de Nick Littlemore, Peter Mayes et Sam Littlemore, la formation PNAU avait quant à elle travaillé avec Elton John en 2012 pour la sortie de Good Morning to the Night, un album composé de versions remixées des premiers succès du légendaire chanteur anglais.

Cold Heart (PNAU Remix) est la seconde collaboration que présente Dua Lipa cet été. Depuis fin juillet, l’auteure du populaire album Future Nostalgia tient en effet la vedette du vidéoclip de la chanson Demeanor de Pop Smoke, décédé en février 2020.