REGARDEZ : Dua Lipa en vedette dans le nouveau clip de Pop Smoke

Dua Lipa tient la vedette du nouveau vidéoclip de la chanson Demeanor de Pop Smoke, décédé en février 2020. Alors que la chanteuse britannique y joue le rôle de la « femme alpha » d’une grande soirée aux allures médiévales, le défunt rappeur y est représenté sous la forme d’une colombe blanche.

Interprétée en duo avec Dua Lipa, Demeanor est extraite de Faith, l’album posthume de Pop Smoke lancé le 16 juillet dernier. Succédant à Shoot for the Stars, Aim for the Moon paru l’an dernier, ce disque a été propulsé au numéro 1 du prestigieux classement Billboard 200 dès sa sortie.

Quant à Dua Lipa, celle-ci continue de dominer les palmarès internationaux grâce à son album Future Nostalgia dont sont extraits les succès Don't Start Now, Physical, Break My Heart, Levitating et Love Again.

La chanteuse de 25 ans a également présenté en juin dernier Can They Hear Us?, une pièce tirée de la bande originale du film Gully.