REGARDEZ : Dua Lipa s'inspire du Titanic pour sa nouveauté We're Good

Dua Lipa nous a offert vendredi sa toute première nouveauté de 2021, ainsi que le vidéoclip qui l’accompagne, inspiré du naufrage du Titanic! Intitulée We’re Good, cette chanson inédite figure sur The Moonlight Edition, une nouvelle version du populaire album Future Nostalgia disponible dès aujourd’hui.

« Je pense que, sur le plan sonore, We’re Good est une chanson assez risquée. C'est comme de la pop avec un peu de trap beat et de bossa nova. En fait, je ne sais même pas comment vous la décrire et c'est probablement la chose la plus effrayante pour moi. Mais je pense que le sujet de la chanson, une rupture à l'amiable, est vraiment intéressant », a confié Dua Lipa.

The Moonlight Edition compte un total de 19 chansons, dont les 11 titres de l’édition originale de l’album Future Nostalgia lancée en mars 2020. Parmi ceux-ci, mentionnons Don’t Start Now, Break My Heart, Physical et Levitating. On y retrouve aussi quatre titres inédits, soit We're good, If It Ain’t Me, That Kind Of Woman et Not My Problem en duo avec Jid.

The Moonlight Edition contient aussi les singles Fever avec Angèle, Levitating avec DaBaby, Prisoner avec Miley Cyrus et Un Dia (One Day) avec J Balvin, Bad Bunny et Tainy.

Ce n’est pas la première fois que Dua Lipa lance une réédition de son plus récent disque. En août dernier, la chanteuse britannique de 25 ans présentait Club Future Nostalgia, une version remixée de Future Nostalgia comprenant des collaborations avec Madonna, Gwen Stefani et BLACKPINK.