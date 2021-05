REGARDEZ : Duran Duran lance le premier extrait d’un nouvel album

Duran Duran a réalisé un coup double mercredi en dévoilant une chanson inédite et en annonçant la sortie d’un nouvel album! Intitulé INVISIBLE, cet extrait paraîtra sur Future Past, le 15e album studio de la formation britannique qui sera lancé le 22 octobre prochain.

Accompagnée d’un vidéoclip officiel créé par intelligence artificielle, INVISIBLE met en vedette Graham Coxon, le guitariste de Blur. Duran Duran interprétera cette nouveauté pour la première fois en direct, ce dimanche, lors du gala des Billboard Music Awards.

« INVISIBLE a commencé comme une histoire sur une relation unilatérale, mais s'est vite transformée en quelque chose de beaucoup plus grand. La piste rythmique de John et Roger est épique, les mélodies de Nick se tordent et s'envolent, la guitare de Graham est tranchante comme un couteau », a déclaré Simon Le Bon, le chanteur de Duran Duran, par voie de communiqué.

Succédant à l’album Paper Gods paru en 2015, Future Past comprendra également des collaborations avec les producteurs Giorgio Moroder et Mark Ronson, ainsi qu’avec Mike Garson (l’ancien pianiste de David Bowie) et Lykke Li (une chanteuse suédoise).

« Quand nous sommes rentrés en studio pour la première fois à la fin de 2018, j'essayais de persuader les gars que tout ce que nous avions à faire était d'écrire deux ou trois morceaux pour un EP. Quatre jours plus tard, nous avions 25 bonnes chansons qui méritaient toutes d'être développées. J'ai alors réalisé que nous avions un projet à long terme, mais nos plans ont été retardés en raison de la pandémie », a ajouté Simon Le Bon.

En janvier dernier, Duran Duran était revenu sous les projecteurs en reprenant la chanson Five Years de David Bowie.