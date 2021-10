REGARDEZ : Duran Duran s’éclate avec la Reine dans son nouveau clip

La reine Elizabeth II, Madonna, Lady Gaga, Elton John, Nicki Minaj et Daniel Craig : voilà quelques-unes des célébrités qui participent au tout nouveau vidéoclip de la chanson Anniversary de Duran Duran! Sceptiques? Vous avez tout à fait raison puisqu’il s’agit en fait des sosies quasi-identiques de ces personnalités!

Réalisé par Alison Jackson, le clip de la nouveauté Anniversary met en vedette les membres de Duran Duran qui s’éclatent au château de Belvoir, en Angleterre. Ceux-ci se retrouvent en compagnie de nombreux sosies, dont la « fausse » reine qui joue au poker!

« Je suis ravie d’avoir été sollicitée par Duran Duran pour réaliser leur nouveau clip. Nous avons réussi à créer une grande fête pour leur 40e anniversaire, celle-ci réunissant des célébrités du passé et du présent », a déclaré la célèbre photographe et cinéaste britannique, récompensée à plusieurs reprises pour son œuvre qui explore le thème de la culture des célébrités.

La chanson Anniversary paraîtra sur Future Past, le 16e album studio de Duran Duran qui sortira ce vendredi 22 octobre. On y retrouvera également les extraits Invisible, More Joy et Tonight United dévoilés au cours des derniers mois.

Future Past sera le premier nouveau disque de la formation britannique depuis Paper Gods paru en 2015.