REGARDEZ : Ed Sheeran chante une nouvelle chanson aux funérailles d’un ami

Ed Sheeran a vécu un grand moment d’émotion, mercredi soir, en chantant aux funérailles de Michael Gudinski, une figure marquante de l’industrie musicale australienne décédée le 2 mars dernier à l’âge de 68 ans.

Le chanteur britannique a rendu hommage à son défunt ami en interprétant Visiting Hours, une toute nouvelle chanson écrite et composée spécialement pour lui.

« Lors de ma quarantaine, j'ai pu apporter une guitare. Je trouve toujours que le meilleur moyen de parler de quelque chose est d'écrire des chansons, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Voici donc une chanson que j'ai terminée la semaine dernière », a confié Ed Sheeran avant de chanter Visiting Hours devant les proches de Michael Gudinski réunis à l'Australian Rod Laver Arena de Melbourne.

En plus de cette nouveauté, le célèbre auteur-compositeur-interprète de 30 ans a également interprété ses succès Castle On The Hill et The A Team, ainsi qu’All The Lovers en duo avec Kylie Minogue.

Des stars comme Taylor Swift, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Sam Smith, Elton John, Dave Grohl des Foo Fighters, Billie Joe Armstrong de Green Day et Josh Homme de Queens of the Stone Age avaient également enregistré des messages spécialement pour l’occasion.

Après avoir lancé la chanson Afterglow en décembre dernier, Ed Sheeran a récemment confirmé la sortie d’un nouvel album en 2021. Ce disque des plus attendus succédera à +, x et ÷, respectivement parus en 2011, 2014 et 2017.