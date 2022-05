REGARDEZ : Ed Sheeran dévoile un touchant vidéoclip pour l’Ukraine

Ed Sheeran continue à soutenir le peuple ukrainien victime de la guerre grâce à sa musique. Après avoir dévoilé il y a une dizaine de jours un vidéoclip tourné en Ukraine pour accompagner sa chanson 2step en duo avec le rappeur Lil Baby, le chanteur britannique récidive en s’associant cette fois au groupe ukrainien Antytila.

Combattant eux-mêmes dans leur pays suite à l'invasion de la Russie, les membres du groupe Antytila ​​avaient proposé à Ed Sheeran, en mars dernier, de participer à un concert-bénéfice qui devait avoir lieu au Royaume-Uni.

Ce projet n’a toutefois pu se concrétiser mais, en revanche, Ed Sheeran a décidé d’entrer en communication avec les membres d’Antytila afin de leur proposer de créer un puissant vidéoclip consacré à une nouvelle version de 2Step interprétée avec la formation ukrainienne.

Comme c’est le cas pour le premier clip de cette chanson, cette nouvelle vidéo de 2Step avec Antytila servira à amasser des fonds pour soutenir le peuple ukrainien dans cette épreuve sans précédent. Toutes les redevances provenant des flux sur YouTube seront versées à Music Saves UA, une initiative de l'Association ukrainienne des événements musicaux visant à fournir de l’aide humanitaire d’urgence dans le pays.

Rappelons que la version solo de 2step est parue sur l’album = d’Ed Sheeran sorti le 29 octobre dernier. Ce nouvel extrait du cinquième disque de l’auteur-compositeur-interprète de 31 ans succède à Visiting Hours, Bad Habits, Shivers, Overpass Graffiti et à la version remixée de The Joker and the Queen en duo avec Taylor Swift.