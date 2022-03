REGARDEZ : Ed Sheeran et J Balvin présentent deux chansons en duo

Ed Sheeran et J Balvin ont dévoilé non pas une mais bien deux chansons en duo! Et comme ces populaires artistes ne font rien à moitié, ces nouveautés respectivement intitulées Sigue et Forever My Love sont toutes deux accompagnées d’un vidéoclip officiel!

Sigue et Forever My Love illustrent à merveille les univers musicaux de J Balvin et Ed Sheeran, la première étant une pièce typique du chanteur reggaeton colombien et la seconde une ballade dont seul l’auteur-compositeur-interprète britannique a le secret.

Au cours des derniers mois, Ed Sheeran a présenté trois autres duos marquants, soit la pièce Merry Christmas interprétée avec Elton John, la chanson The Joker and the Queen avec Taylor Swift, puis Bam Bam qui figurera sur l’album Familia de Camila Cabello qui sortira le 8 avril prochain.

Artiste aux multiples talents, Ed Sheeran a une longue liste de collaborations et de duos à son actif, comme en fait foi son album No.6 Collaborations Project paru en juillet 2019.