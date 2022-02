REGARDEZ : Ed Sheeran et Taylor Swift lancent un nouveau duo

Ed Sheeran et Taylor Swift ont dévoilé jeudi soir une chanson en duo! Il s’agit de la nouvelle version de la ballade The Joker and the Queen, extraite de l’album = de l’auteur-compositeur-interprète britannique de 30 ans.

Écrite en partenariat avec Johnny McDaid, Fred Gibson et Sam Roman, The Joker and the Queen a d’abord été interprétée en version originale solo par Ed Sheeran lors de la plus récente cérémonie des BRIT Awards qui se tenait mardi soir à Londres.

Bien que très attendue par les fans, The Joker and the Queen n'est toutefois pas la première collaboration entre les deux artistes. Ed Sheeran avait en effet chanté avec Taylor Swift la chanson Everything Has Changed sur l’album Red de l’auteure-compositrice-interprète américaine paru en 2012. Le chanteur avait fait de même (avec Future) sur la pièce End Game tirée de l’album Reputation sorti en 2017 ainsi que sur Run, extraite du nouveau disque Red (Taylor's Version).

Quant au vidéoclip de la version en duo de The Joker and the Queen, celui-ci se veut d’ailleurs la suite de celui d’Everything Has Changed, neuf ans plus tard.

Ed Sheeran a lancé le 29 octobre dernier son quatrième disque solo, tandis que Taylor Swift a proposé pas moins de cinq albums depuis trois ans, soit Lover, Folklore et Evermore, ainsi que Fearless (Taylor's Version) et Red (Taylor's Version).