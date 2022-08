REGARDEZ : Ed Sheeran fait le party pour la chanson Noche de Novela

Ed Sheeran semble adorer les collaborations à saveur latino! Après avoir signé un des plus gros hits de l’été 2022 avec la chanson Bam Bam en duo avec Camila Cabello, la star britannique se joint maintenant au chanteur argentin Paulo Londra pour interpréter Noche de Novela. Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip dans lequel on peut suivre les deux amis en train de faire la fête jusqu’aux petites heures du matin.

Noche de Novela est la seconde collaboration entre les deux artistes. En 2019, Ed Sheeran avait convié Paulo Londra à chanter avec lui Nothing on You sur l’album No.6 Collaborations Project. Il y a quelques semaines, l’artiste trap de 24 ans a voulu rendre la pareille au chanteur britannique en l'invitant à interpréter en duo le premier extrait de son album Creo Que Lo Tengo qui paraîtra prochainement.

Au cours des derniers mois, Ed Sheeran a participé à plusieurs collaborations qui ont retenu l’attention de ses nombreux fans, notamment en lançant la version Tour Edition de son album =. Ce disque comprend notamment des duos avec Taylor Swift (The Joker and the Queen), Lil Baby (2step), Bring Me the Horizon (Bad Habits) et Fireboy DML (Peru).

L’auteur-compositeur-interprète de 31 ans a aussi collaboré aux pièces Brace It d'Ishawna, For My Hand de Burna Boy, Are You Entertained de Russ ainsi que Sigue et Forever My Love de J Balvin.