REGARDEZ : Ed Sheeran lance un vidéoclip tourné en Ukraine

Ed Sheeran a dévoilé vendredi une toute nouvelle version de sa chanson 2step, cette fois interprétée en duo avec le rappeur Lil Baby. Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip tourné en Ukraine qui servira à amasser des fonds pour soutenir le peuple de ce pays dévasté par la guerre.

« Nous avons filmé la vidéo de 2step l'année dernière à Kyïv et, bien que ce fût ma première visite là-bas, j'ai rapidement aimé les gens et l'endroit. Il n'y avait aucun signe de l'horreur qui devait arriver en Ukraine et je suis de tout cœur avec tout le monde là-bas. Les recettes des flux YouTube du vidéoclip seront reversées à l'Aide humanitaire en Ukraine », a déclaré Ed Sheeran sur les réseaux sociaux.

La version originale en solo de 2step est parue sur l’album = sorti le 29 octobre dernier. Ce nouvel extrait du cinquième disque de l’auteur-compositeur-interprète britannique de 31 ans succède à Visiting Hours, Bad Habits, Shivers, Overpass Graffiti et à la version remixée de The Joker and the Queen en duo avec Taylor Swift.

Après avoir remporté une victoire sans équivoque devant la Haute Cour de Londres pour une affaire de plagiat impliquant son méga-hit Shape of You, Ed Sheeran donnera demain le coup d’envoi officiel de sa tournée mondiale The Mathematics Tour à Dublin, en Irlande.