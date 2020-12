REGARDEZ : Ed Sheeran offre une nouvelle chanson à ses fans

Ed Sheeran a offert toute une surprise à ses fans lundi matin en dévoilant une nouvelle chanson intitulée Afterglow! Cette nouveauté est accompagnée d'une vidéo réalisée en une seule prise par Nic Minns et Zak Walters.

« Afterglow est une chanson que j'ai écrite l'année dernière et que je voulais partager avec vous. Ce n’est pas le premier extrait de mon prochain album, c’est seulement une chanson que j’aime et j’espère que vous l’aimerez aussi. Profitez-en! », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète britannique de 29 ans par voie de communiqué.

Ed Sheeran avait annoncé, en août 2019, qu’il s’accordait une pause d’au moins un an et demi, et ce, après avoir lancé l’album No.6 Collaborations Project et établi le record de la tournée la plus lucrative de l’histoire. Selon les rumeurs qui circulent, le populaire chanteur aurait toutefois déjà recommencé à écrire de nouveaux textes pour son 5e album studio.

Sur un plan plus personnel, Ed Sheeran et son épouse Cherry Seaborn ont accueilli leur fille Lyra en août dernier.