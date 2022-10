REGARDEZ : Elton John et Britney Spears lancent le clip d'Hold Me Closer

Elton John a dévoilé cette semaine le vidéoclip officiel de sa chanson Hold Me Closer interprétée en duo avec Britney Spears! Coloré à souhait, ce clip tourné dans la ville de Mexico met en scène des danseurs qui célèbrent « la beauté de l'étreinte et de l'intimité humaines ».

« Ce fut très émouvant pour moi car j'ai grandi avec Britney. Après avoir vu Slave 4 U, j'ai décidé que je voulais devenir réalisatrice vidéo. Elton John est une icône et le monde et moi avons grandi en l’écoutant. En réalisant cette vidéo, je savais qu'il y aurait beaucoup d'attentes émotionnelles chez le public et les fans. Sentant cette responsabilité, je devais faire quelque chose de différent et d'inattendu. Les visuels devaient être différents. La danse devait être avant-gardiste, surprenante et rendre Elton et Britney fiers», a déclaré par voie de communiqué Tanu Muino, la réalisatrice du vidéoclip d’Hold Me Closer.

« Pour capturer cette magie, nous avons tourné autour de tous mes sites architecturaux préférés à Mexico et nous avons fait appel au chorégraphe Jacob Jonas qui fait la meilleure chorégraphie contemporaine aujourd'hui. Obtenir les meilleurs danseurs, l'équipe et l'accès à certains des endroits les plus privés du monde était simple car tout le monde voulait travailler avec Elton John et faire partie de son héritage », a ajouté la réputée réalisatrice ukrainienne qui a aussi récemment signé les clips Montero de Lil Nas X, As It Was d’Harry Styles et Rumors de Lizzo.

Lancée le 26 août dernier, Hold Me Closer est une nouvelle version du classique Tiny Dancer d’Elton John qui intègre des extraits de The One, une autre pièce du célèbre chanteur britannique. Avec cette chanson, Elton John poursuit sa série de collaborations entamée avec son album The Lockdown Sessions qui comprend notamment le hit Cold Heart en duo avec Dua Lipa.

Hold Me Closer est également la première nouvelle chanson de Britney Spears depuis 2016, la chanteuse ayant en revanche fermé la porte à un éventuel retour sur scène.

Elton John s’est par ailleurs produit vendredi dernier à la Maison-Blanche, à l’invitation du président Joe Biden!