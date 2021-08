REGARDEZ : Émile Bilodeau présente sa chanson Métamorphose

Émile Bilodeau a lancé vendredi la chanson Métamorphose, le second extrait de son troisième album, Petite nature, qui paraîtra le 17 septembre prochain. Cette nouveauté est accompagnée d’une vidéo d’une dizaine de minutes dans laquelle l’auteur-compositeur-interprète de 25 ans nous parle de son cheminement et de sa propre métamorphose, du début de sa carrière à aujourd’hui.

« Beaucoup de choses ont changé lors des deux dernières années. Ces changements m’ont inspiré cette chanson », a confié Émile Bilodeau sur les réseaux sociaux, faisant notamment allusion à la pandémie et à la solitude qui en a découlé.

Cette vidéo comporte également des extraits d’une entrevue que le chanteur avait accordée en 2016 lors de la sortie de son premier album, Rites de passage. Émile Bilodeau se revoit « jeune et plein d’ambition » et il évoque l’importance de savoir évoluer, en plus de décrire le processus qui l’a mené à créer Métamorphose.

Écrite et composée par Émile Bilodeau et Philippe Brault, Métamorphose succède à La jungle du capital, le premier extrait de Petite nature lancé en avril dernier. Comptant 15 nouvelles chansons, ce disque sera le successeur de Grandeur mature paru en octobre 2019.