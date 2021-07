REGARDEZ : Enrique Iglesias célèbre l’été avec la chanson Me Pasé

Récemment élu Meilleur artiste latino de tous les temps, Enrique Iglesias vient de lancer la chanson Me Pasé, interprétée en duo avec l'artiste portoricain Farruko. Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip tourné sur les plages paradisiaques de la République Dominicaine!

Dans Me Pasé, le chanteur espagnol de 46 ans demande pardon à la femme qu'il a trompée au cours d'une nuit de fête endiablée, tout en mettant le blâme sur « le rhum, la bière et le Dom Pérignon qui ont fait voler son imagination »...

Intitulé Sex and Love, le plus récent album d'Enrique Iglesias remonte à 2014. On y retrouvait plusieurs « singles » à succès, dont Bailando avec Sean Paul, I Like How It Feels avec Pitbull (édition de luxe) et Let Me Be Your Lover (versions anglophone et francophone).

Rappelons qu’Enrique Iglesias présentera un concert au Centre Bell de Montréal, le 9 octobre 2021, en compagnie de Ricky Martin.