REGARDEZ : Green Day fait suer ses fans avec Here Comes The Shock

Vous voulez vous remettre en forme? Green Day a peut-être la solution pour vous! La formation américaine a lancé samedi soir sa nouvelle chanson Here Comes The Shock, accompagnée d’un vidéoclip d’entraînement mettant en vedette Hilken Mancini, la cofondatrice de Punk Rock Aerobics qui y exécute une routine d'inspiration punk pour le moins… essoufflante!

« Il est temps de transpirer avec Punk Rock Aerobics », ont mentionné avec humour les membres de Green Day dans la légende de la vidéo officielle d’Here Comes the Shock.

Cette nouveauté est le plus récent résultat de l’entente de partenariat de deux ans entre Green Day et la LNH. Here Comes the Shock devait initialement être diffusée durant le deuxième entracte du match en plein air de samedi après-midi, à Lake Tahoe, entre les Golden Knights de Las Vegas et l'Avalanche du Colorado. Même si la fin de cette rencontre a dû être reportée de quelques heures en raison des mauvaises conditions de la glace, le groupe de Billie Joe Armstrong a tenu parole en mettant en ligne sa plus récente création musicale.

Here Comes the Shock est la première nouvelle chanson de Green Day depuis le lancement de l’album Father Of All Motherfuckers, en février 2020. De son côté, Billie Joe Armstrong a dévoilé en novembre dernier un album baptisé No Fun Mondays.

Malgré la pandémie, Green Day compte toujours présenter sa tournée Hella Mega Tour avec Weezer et Fall Out Boy à compter de cet été.