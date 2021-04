REGARDEZ : Gwen Stefani retourne à l’école grâce à Slow Clap

Quelques semaines après avoir lancé sa nouveauté Slow Clap, Gwen Stefani nous revient avec une version remixée de cette chanson interprétée avec la rappeuse américaine Saweetie. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la chanteuse a dévoilé le vidéoclip de ce duo tourné dans le gymnase et le vestiaire d’une école!

Le clip de Slow Clap est réalisé par Sophie Muller qui avait précédemment signé la vidéo du méga-hit Don’t Speak, extrait de l’album Tragic Kingdom de No Doubt sorti en 1995.

Constituant un clin d’œil à des succès comme Hollaback Girl et Rich Girl, Slow Clap figurera sur le cinquième album solo de Gwen Stefani qui lui permettra de renouer avec le son ska/pop/reggae popularisé par No Doubt dans les années 90. On y retrouvera aussi la chanson Let Me Reintroduce Myself qui avait marqué le grand retour de la chanteuse de 51 ans en août dernier.

Ce disque succédera à This Is What the Truth Feels Like, le plus récent album de Gwen Stefani paru en 2016. Un an plus tard, la chanteuse américaine nous avait offert un disque de Noël ayant pour nom You Make It Feel Like Christmas.