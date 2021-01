REGARDEZ : Gwen Stefani revisite le passé dans son nouveau clip

Gwen Stefani a célébré le début de l’année 2021 en présentant le vidéoclip officiel de sa chanson Let Me Reintroduce Myself lancée en décembre dernier. La chanteuse de 51 ans y revisite quelques-uns de ses looks les plus marquants, dont son célèbre style de l’époque Hollaback Girl!

Judicieusement baptisée Let Me Reintroduce Myself, cette nouveauté de Gwen Stefani marque le grand retour de la star américaine sur disque. Enregistrée en plein confinement, cette chanson aux influences ska reggae renoue avec le son de No Doubt popularisé dans les années 90.

This Is What the Truth Feels Like, le plus récent album « régulier » de Gwen Stefani est paru en 2016. Un an plus tard, la chanteuse américaine nous avait offert un disque de Noël ayant pour nom You Make It Feel Like Christmas.