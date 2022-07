REGARDEZ : Harry Styles dans de beaux draps pour son nouveau clip

Harry Styles a dévoilé mercredi midi le vidéoclip officiel de sa chanson Late Night Talking, deuxième extrait de son nouvel album Harry's House.

Des fans du chanteur britannique de 28 ans avaient eu le privilège d’apercevoir les coulisses du tournage du clip de Late Night Talking, en février dernier, en voyant Harry Styles étendu dans un lit, dans différents lieux publics de Londres.

Paru le 20 mai dernier, le troisième disque solo d’Harry Styles compte un total de 13 chansons, dont le premier extrait As It Was qui a permis à l’ex-membre de One Direction d’égaler un record, la semaine dernière. Ce hit figure d’ailleurs pour une 9e semaine non-consécutive au numéro 1 du Billboard Hot 100 aux États-Unis, en plus d’occuper la première position des palmarès au Canada.

Harry Styles présentera deux concerts à Toronto, les 15 et 16 août prochains, les seules dates de sa tournée Love On Tour au Canada.