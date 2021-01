REGARDEZ : Harry Styles devient danseur dans son nouveau vidéoclip

Après avoir été élu artiste musical le plus influent de 2020 et « hitmaker » de l’année, Harry Styles a inauguré 2021 en lançant le vidéoclip de sa chanson Treat People With Kindness, nouvel extrait de son album Fine Line paru en décembre 2019.

Réalisé par Ben et Gabe Turner, le clip en noir et blanc de Treat People With Kindness nous permet d’apprécier les talents de danseur d’Harry Styles et de l’actrice britannique Phoebe Waller-Bridge, devenue célèbre grâce à ses rôles dans les téléséries Killing Eve et Fleabag.

En plus de Treat People With Kindness, le deuxième disque studio d’Harry Styles comprend les chansons Adore You, Lights Up, Falling, Golden et Watermelon Sugar qui est devenu en août dernier le tout premier numéro 1 du chanteur britannique de 26 ans en sol américain.