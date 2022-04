REGARDEZ : Harry Styles et Shania Twain enflamment Coachella

C’est durant le long week-end de Pâques qu’était donné le coup d’envoi du célèbre Festival de Coachella qui était de retour après une absence de deux ans, due à la pandémie. Les grandes vedettes des quatre premiers jours? Harry Styles et Shania Twain qui sont montés ensemble sur scène, vendredi soir, pour interpréter deux des plus grands succès de la chanteuses canadienne de 56 ans!

C’est devant une foule des plus enthousiastes que Shania Twain et Harry Styles ont chanté en duo les hits Man! I Feel Like a Woman et You’re Still the One, avant que le chanteur britannique de 28 ans interprète sa nouveauté As It Was, premier extrait de son album Harry's House qui paraîtra le 20 mai prochain.

Harry Styles a ensuite présenté en grande première mondiale deux autres nouvelles chansons de son troisième album solo, soit Boyfriends et Late Night Talking.

Parmi les autres concerts qui ont attiré l’attention ce week-end, mentionnons ceux de Billie Eilish et Finneas, The Weeknd et Swedish House Mafia, Arcade Fire, Lil Baby, Phoebe Bridgers, Daniel Ceasar et Justin Bieber, Big Sean, Megan Thee Stallion, Stromae, Giveon, Carly Rae Jepsen ainsi que Doja Cat.

Rappelons que le Festival de musique et d'arts de la vallée de Coachella, en Californie, se poursuivra le week-end prochain.