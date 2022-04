REGARDEZ : Harry Styles lance sa nouvelle chanson As It Was

Harry Styles a dévoilé jeudi soir la chanson As It Was, premier extrait d’Harry's House, son troisième album solo qui paraîtra le 20 mai prochain. Première nouveauté du chanteur britannique depuis plus de deux ans, cette pièce est accompagnée d’un vidéoclip tourné le mois dernier à Londres, en collaboration avec le réalisateur ukrainien Tanu Muino.

« Réaliser un vidéoclip d’Harry Styles est un rêve devenu réalité. C’est aussi un souvenir doux-amer car ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie mais, le deuxième jour du tournage, mon pays, l'Ukraine, a été envahi. Vous pouvez donc imaginer les émotions que nous avons ressenties pendant le tournage. Mon équipe ukrainienne et moi avons mis tant d'amour dans cette vidéo et vous pouvez la voir à l'écran », a déclaré Tanu Muino par voie de communiqué.

Comptant un total de 13 chansons, Harry's House succédera à Fine Line paru en décembre 2019. Le plus récent album d’Harry Styles comprenait notamment les extraits Adore You, Lights Up, Falling, Golden, Treat People With Kindness et Watermelon Sugar, devenu le tout premier numéro 1 de l’ex-membre de One Direction en sol américain.

Élu Icône du style de 2021, Harry Styles sera l’une des têtes d'affiche du Festival Coachella Valley Music and Arts en Californie, les 15 et 22 avril. L’artiste de 28 ans poursuivra ensuite sa tournée Love On Tour en Europe.