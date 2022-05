REGARDEZ : Harry Styles raconte une histoire pour enfants

Quelques jours seulement après avoir lancé son album Harry's House, Harry Styles est de retour avec quelque chose de plus… endormant! Le chanteur britannique de 28 ans s’est en effet associé à la BBC pour la série d’histoires pour endormir les enfants baptisée CBeebies’ Bedtime Stories.

Se prêtant au jeu jusqu’au bout, Harry Styles a même accepté d’enfiler son pyjama pour lire l’histoire In Every House On Every Street de l’auteure Jess Hitchman, illustrée par Lili la Baleine.

« Bonjour, je suis Harry. Bienvenue chez moi. Je me plais beaucoup ici. J'aime écouter de la musique, lire et passer du temps avec mes amis. L'histoire de ce soir parle d'une maison pleine d'amour et de rires », raconte Harry Styles dans cette nouvelle capsule mise en ligne lundi.

Parmi les autres artistes qui ont déjà participé à CBeebies’ Bedtime Stories, mentionnons Ed Sheehan, Elton John, Dolly Parton et Dave Grohl.

Paru vendredi dernier, le troisième disque solo d’Harry Styles compte un total de 13 chansons, dont le premier extrait As It Was. Harry's House succède à Fine Line sorti en décembre 2019.

Élu Icône du style 2021, l’ex-membre de One Direction s’adresse aussi aux plus grands dans le cadre de sa tournée Love On Tour qui se poursuivra bientôt en Europe et en Amérique.