REGARDEZ : Hubert Lenoir annonce son grand retour

Trois ans après avoir lancé son premier album, Darlène, Hubert Lenoir est de retour! Le chanteur de 26 ans a mis en ligne mardi, sur sa chaîne YouTube, une mystérieuse vidéo annonçant de la nouvelle musique cet automne, le tout au son de Club Can’t Handle Me Right Now, le hit de Flo Rida et David Guetta sorti en 2010.

« C’est genre 2000 % confirmé. Musique directe automne 2021 », peut-on lire dans la description de la vidéo de près de trois minutes réalisée par sa complice Noémie D. Leclerc et tout simplement intitulée « Uber lenoir, c’est confirmé ». Afin de faire patienter ses fans, l’artiste a également mentionné sur Facebook que plus de détails suivront jeudi.

En 2019, Hubert Lenoir a mérité le Félix de l’Artiste de l’année ayant le plus rayonné hors Québec lors du Gala de l’ADISQ, en plus de voir son disque Darlène figurer en 10e position des meilleurs albums selon le magazine français Les Inrockuptibles. Darlène s’est également classé au 28e rang des 50 meilleurs albums canadiens de la décennie selon le mensuel canadien Exclaim!.