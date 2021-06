REGARDEZ : Hubert Lenoir dévoile la chanson Secret

Chose promise, chose due! Moins de deux jours après avoir titillé ses fans avec une intrigante vidéo mise en ligne sur YouTube, Hubert Lenoir dévoile une nouvelle chanson intitulée Secret. Accompagnée d’un vidéoclip réalisé par sa complice Noémie D. Leclerc, cette nouveauté est le premier extrait de Musique directe, le deuxième album de l’auteur-compositeur-interprète qui paraîtra cet automne.

« Je vous dévoile finalement mon terrible secret : j'éprouve des sentiments », a déclaré Hubert Lenoir en description de ce clip dans lequel il endosse le rôle d’une « mouffette ».

« J’ai l’impression que je veux écrire cette chanson-là depuis que j’ai 16 ans. C’est une chanson sur l’amour non réciproque et sur le rejet qui t’attend quand t’es différent. Ça parle de garder ses sentiments secrets parce qu’à quoi bon, de toute façon tu sais que t’as aucune chance. Mais no stress, c’est sans amertume, ni blâme, j’en tiens pas rigueur à personne, je me résigne et j’accepte la tristesse comme un état perpétuel », a ajouté le chanteur de 26 ans, par voie de communiqué.

Hubert Lenoir a également révélé quelques détails de son prochain album : « Je peux pas en dire trop pour l’instant, mais je peux dire que c’est le résultat de plusieurs milliers d’heures de travail entre Los Angeles, Tokyo, Laval, Montréal et la ville de Québec. C’est très personnel, un portrait musical de moi-même, preuves à l’appui. »

Musique directe succédera à Darlène, paru en 2018. En plus de se classer au top 50 des meilleurs albums canadiens de la décennie, ce disque avait permis à Hubert Lenoir de récolter plusieurs Félix au Gala de l’ADISQ, dont ceux de « Révélation de l’année », « Album de l’année - Pop », « Album de l’année - Choix de la critique » et « Chanson de l’année » (pour la chanson Fille de personne II).