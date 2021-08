REGARDEZ : Hubert Lenoir lance un clip complètement déjanté

C’est maintenant confirmé : Hubert Lenoir lancera son deuxième album le 15 septembre prochain et celui-ci s’intitulera PICTURA DE IPSE : Musique directe! L’auteur-compositeur-interprète a profité de cette annonce pour dévoiler Dimanche soir, le deuxième extrait de ce disque extrêmement attendu.

Dimanche soir fait l’objet d’un vidéoclip réalisé par Noémie D. Leclerc, la fidèle complice d’Hubert Lenoir. On peut y voir l’artiste endosser le rôle d’Albert Lebrun, l’animateur complètement déjanté d’un talk-show aux allures rétro baptisé Dimanche soir chez tes parents!

Quant à PICTURA DE IPSE : Musique directe, cet album est écrit, composé et réalisé par Hubert Lenoir lui-même. Succédant à Darlène paru en 2018, ce disque double qui paraîtra simultanément au Canada et aux États-Unis comprendra notamment Dimanche soir et Secret, le premier extrait sorti en juin dernier.

« Il s’agit d’une œuvre extrêmement personnelle et honnête, comme un portrait sonore de moi-même, preuves à l’appui. PICTURA DE IPSE : Musique directe s'est construit sur deux ans de changements, de succès, de chaos, de controverses et d’étourdissements », a annoncé le chanteur de 27 ans par voie de communiqué, ajoutant que cet album avait nécessité des milliers d’heures de travail entre Los Angeles, Tokyo, Montréal et Québec.

L’automne s’annonce des plus chargés pour Hubert Lenoir qui présentera sa première tournée en sol américain. Quatre nouveaux spectacles ont déjà été annoncés (Chicago et Madison, ainsi que Windsor et Toronto, en Ontario). Des dates pour le Québec devraient suivre sous peu.