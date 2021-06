REGARDEZ : Iko Iko de Justin Wellington, futur hit de l’été 2021?

Cette version du classique Iko Iko est sortie en 2017 mais il aura fallu attendre plus de quatre ans avant que le chanteur australien Justin Wellington connaisse ENFIN le succès qu’il mérite sur les palmarès du monde entier!

Artiste acharné et persévérant, Justin Wellington a réussi à faire renaître sa version d’Iko Iko (interprétée en collaboration avec le groupe Small Jam) au cours des dernières semaines grâce à un nouveau défi sur TikTok. Le résultat a été immédiat et le vidéoclip de cette chanson paru le 21 mars 2017 vient de franchir le cap des 16 millions de visionnements sur YouTube, dont plus de 5 millions dans la dernière semaine seulement!

Originalement écrite et composée en 1953, en Nouvelle Orléans, Iko Iko était interprétée au départ par James « Sugar Boy » Crawford and his Cane Cutters. Portant alors le titre de Jock-A-Mo, la chanson a été un échec cuisant jusqu’à ce que les Dixie Cups en fassent un succès international en 1965. Officiellement devenue Iko, Iko, celle-ci a ensuite été reprise par un nombre incalculable d’artistes, dont Cyndi Lauper, Sia et même… Alvin et les Chipmunks!

Iko Iko? Retenez bien ce titre parce que cette chanson pourrait bien devenir LE hit de l’été 2021!