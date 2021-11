REGARDEZ : Imagine Dragons lance la nouveauté Enemy

Imagine Dragons vient de dévoiler Enemy, une chanson écrite spécialement pour la nouvelle série d'animation Arcane qui sera diffusée sur Netflix dès le 7 novembre.

Interprétée en collaboration avec le rappeur américain J.I.D, Enemy est accompagnée d’un vidéoclip lui aussi directement dérivé de l’univers du jeu vidéo League of Legends.

C’est le 3 septembre dernier qu’Imagine Dragons a lancé son plus récent album sur lequel figurent notamment les extraits Follow You, Cutthroat et Wrecked. Intitulé Mercury - Act 1, le 5e disque studio du quatuor américain succède à Origins, paru en 2018,

Rappelons qu’Imagine Dragons sera en concert au Centre Bell de Montréal le 16 février 2022, dans le cadre de sa tournée Mercury Tour.