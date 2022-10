REGARDEZ : Imagine Dragons parle santé mentale dans un émouvant vidéoclip

Afin de souligner la Journée mondiale de la santé mentale, Imagine Dragons a dévoilé lundi le vidéoclip officiel de la chanson I Don’t Like Myself, tirée de l’album Mercury – Act 2.

Entièrement filmée en noir et blanc, cette émouvante vidéo met en vedette Dan Reynolds qui y évoque aussi le triste phénomène de l’intimidation : « Lève-toi si tu es fatigué d'être une victime. Tu n'es à l'écart que si tu es avec eux. Ça ne fait mal que si tu leur donnes du crédit. Donne-leur des raisons pour lesquelles ils ne sont pas meilleurs que toi ».

« J'ai écrit cette chanson alors que j’étais au plus bas. J'ai pas mal lutté avec l'amour-propre au fil des ans. J'étais dans une profonde ornière de dépression et je me suis tourné vers la musique pour me réfugier. Depuis, j'ai passé de nombreuses années en thérapie à travailler sur l'amour de soi. Je crois que la thérapie est la raison pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui. Si vous vous demandez si vous devez ou non suivre une thérapie, la réponse est toujours oui. Restez en vie », a confié le leader de la formation américaine à propos de la chanson I Don't Like Myself.

En plus de la sortie de ce vidéoclip, Imagine Dragons s'est associé à Crisis Text Line, un organisme qui fournit du soutien gratuit en santé mentale aux États-Unis et à Porto Rico.

Fortement engagé dans différentes causes sociales, Imagine Dragons est aussi récemment devenu ambassadeur de UNITED24, un projet visant à collecter des fonds pour l'aide humanitaire en Ukraine et à sensibiliser la population du monde entier aux enjeux de ce conflit.

Respectivement parus en septembre 2021 et juillet 2022, les deux derniers albums du groupe (Mercury - Act 1 et Mercury - Act 2) comprennent également les extraits Bones, Sharks,Follow You, Cutthroat, Wrecked et Enemy (sur la version bonifiée).