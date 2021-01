REGARDEZ : Jason Derulo et Adam Levine présentent la chanson Lifestyle

Après avoir atteint le sommet des palmarès grâce à son méga-hit Savage Love, interprété en collaboration avec Jawsh 685 puis BTS, Jason Derulo nous revient avec un nouveau duo! Cette fois, le chanteur américain a fait appel à nul autre qu’Adam Levine, le leader de Maroon 5, pour nous offrir la chanson Lifestyle.

Accompagnée d’un énergique vidéoclip, cette toute première collaboration entre les deux artistes constitue également un clin d’œil aux chansons Diamonds de Rihanna, parue en 2012, et à F*ck Up Some Commas du rappeur Future, sortie en 2014.

Rappelons que Savage Love a connu un succès fou en 2020 grâce à l’application TikTok qui a permis de rendre virale la célèbre danse de Jason Derulo qui compte pas moins de 42 millions d'abonnés sur la plateforme chinoise.