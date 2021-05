REGARDEZ : Jennifer Hudson interprétera Aretha Franklin au cinéma

MGM vient de dévoiler la toute nouvelle bande-annonce de Respect, un biopic consacré à Aretha Franklin dont le rôle principal sera endossé par nulle autre que Jennifer Hudson!

Visiblement ravie et honorée d’interpréter la Reine de la soul sur grand écran, l’actrice américaine de 39 ans s’est confiée au journal Detroit Times : « Aretha m'a renvoyée à l'école de musique, l'école Aretha. Je continue de jouer au piano tous les jours. Je ne serai jamais au même niveau que Madame Franklin mais je me devais, en tant qu'actrice, de me mettre dans la peau de cette grande dame de la musique ».

« C’est Aretha Franklin et nous l’aimons tous. Elle n’est pas un trésor national mais bien un trésor mondial! Quel meilleur moyen de ramener les gens au cinéma qu’avec la Reine de la soul? », a ajouté avec émotion Jennifer Hudson.

Mettant aussi en vedette Forest Whitaker, Marlon Wayans, Marc Maron, Tituss Burgess et Mary J. Blige, le film Respect prendra l’affiche le 13 août prochain.