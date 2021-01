REGARDEZ : Jennifer Lopez célèbre les 20 ans de Love Don’t Cost A Thing

Jennifer Lopez a fait une apparition remarquée sur les réseaux sociaux, ce week-end, afin de célébrer le 20e anniversaire de son album J.Lo paru le 23 janvier 2001. La star de 51 ans a profité de l’occasion pour reprendre une célèbre scène de son grand succès Love Don’t Cost A Thing, le premier extrait de ce populaire disque.

« Joyeux 20e anniversaire à J.Lo, mon deuxième album!!!! Je me suis un peu amusée lors d'un récent tournage », a déclaré Jennifer Lopez en légende d’une nouvelle vidéo dans laquelle elle arbore un look similaire à celui qu'elle affichait dans le clip original. Des images qui, avouons-le, démontrent que les années n’ont pas de prise sur la beauté de la chanteuse, actrice et danseuse américaine!

Lancé il y a 20 ans, l’album J.Lo a été certifié 4 fois platine aux États-Unis, devenant ainsi le disque le plus vendu de Jennifer Lopez. Outre Love Don’t Cost A Thing, on y retrouvait notamment les chansons Play, I’m Real et Ain’t It Funny.

Jennifer Lopez a fait un grand retour sous les projecteurs depuis un an, s’illustrant d’abord au spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIV, puis, mercredi dernier, lors de la cérémonie d'assermentation de Joe Biden et de Kamala Harris.

L’interprète de Let’s Get Loud a aussi créé le buzz, en novembre dernier, en dévoilant le visuel de sa nouveauté In The Morning dans lequel on la voyait se mettre complètement à nu!