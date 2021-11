REGARDEZ : Jennifer Lopez chante pour le film Marry Me

Jennifer Lopez est de retour en musique… et au grand écran! La chanteuse, danseuse et actrice a dévoilé la chanson On My Way, nouvel extrait de la bande originale du film Marry Me, ainsi que la bande-annonce de cette comédie romantique qui sortira au cinéma en février 2022.

Réalisé par Kat Coiro, Marry Me mettra en vedette Jennifer Lopez dans le rôle d’une célèbre chanteuse qui découvre que son fiancé (Maluma) l’a trompée avec son assistante. Celle-ci décide alors d’épouser un fan au hasard (Owen Wilson) dans ce qui se veut d’abord un coup de publicité.

En plus d’On My Way, la bande originale de Marry Me comprendra les chansons Pa Ti et Lonely, ainsi que Cambia El Paso interprétée en duo par la star américaine de 52 ans et le chanteur portoricain Rauw Alejandro.

En plus de ce projet, Jennifer Lopez prépare son neuvième album studio qui sera lancé l’an prochain.