REGARDEZ : Jennifer Lopez dévoile la bande-annonce de son documentaire

Le compte à rebours est commencé : Jennifer Lopez a mis en ligne mercredi la bande-annonce officielle du documentaire Halftime qui sera lancé sur Netflix le 14 juin prochain! Ce nouveau film entièrement consacré à la chanteuse, actrice, danseuse et productrice américaine de 52 ans sera auparavant présenté en avant-première le 8 juin au Festival du film de Tribeca, à New York.

Cette bande-annonce de deux minutes et demie nous offre un accès privilégié aux coulisses du spectacle de la mi-temps qu’a présenté Jennifer Lopez au Super Bowl, en 2020. Mettant aussi en vedette Shakira, cette performance a été regardée en direct par plus de 102 millions de téléspectateurs dans le monde, après avoir nécessité plusieurs mois de préparation.

Cet avant-goût d’Halftime permet également aux fans d’être témoins des hauts et des bas de la carrière de Jennifer Lopez. On y revit notamment les moments difficiles qu’a vécus la star lorsque la presse populaire la qualifiait de « diva » et de « mariée en série » et suite au rejet du film Hustlers par l’organisation des Oscars. On peut aussi y voir J.Lo jongler entre sa vie professionnelle et sa vie de famille.

« Avec Halftime, Jennifer Lopez nous offrira un coup d'œil derrière le rideau, révélant tout de sa performance emblématique à la mi-temps du Super Bowl 2020 avec Shakira et de son parcours de mère, créatrice latino et femme qui a franchi le cap des 50 ans. Ce sera la J.Lo que vous ne voyez pas dans les entrevues sur papier glacé. Nous aurons un aperçu approfondi (et pour beaucoup, attendu depuis longtemps) de la vie de l'actrice et superstar musicale... Ce sera plus qu'un simple journal de concert : ce sera un aperçu des moments privés les plus farouchement protégés de Jennifer Lopez - le genre d'accès en coulisses dont les fans ont envie », peut-on lire dans un nouveau communiqué de presse dédié à ce documentaire réalisé par Amanda Micheli.

Rappelons que Jennifer Lopez a récemment endossé le rôle principal de la comédie romantique Marry Me avec Maluma. Sur le plan musical, J.Lo prépare son neuvième album studio qui devrait paraître d’ici la fin de l’année.