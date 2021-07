REGARDEZ : Jennifer Lopez dévoile le clip sexy de Cambia El Paso

Une semaine après avoir lancé la chanson Cambia El Paso, Jennifer Lopez nous offre le vidéoclip officiel de cette nouveauté interprétée en duo avec l’artiste portoricain Rauw Alejandro. On peut y admirer la star américaine de 51 ans, toujours aussi magnifique, nous faire rêver à la plage, à la mer et au soleil!

« Cambia El Paso évoque le changement et le fait de ne pas avoir peur de franchir les limites qu’on s’est fixées. Si quelque chose ne va pas, peu importe ce que c'est dans votre vie, faites ce changement et dansez », a déclaré J.Lo au sujet de sa plus récente nouveauté.

L’an dernier, Jennifer Lopez avait lancé deux autres chansons en espagnol (Pa Ti et Lonely) dont le clip en deux parties cumule à ce jour plus de 136 millions de visionnements sur YouTube! Ces titres figureront sur la bande sonore originale du film Marry Me dont la sortie est prévue en 2022.

De son côté, l’interprète de Love Don’t Cost A Thing met actuellement la touche finale à son neuvième album studio qui sera aussi son premier disque en espagnol depuis 2007.