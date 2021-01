REGARDEZ : Jennifer Lopez envoûtante dans le clip d’In The Morning

Jennifer Lopez avait créé le buzz, en novembre dernier, en dévoilant le visuel de sa nouveauté In The Morning dans lequel on voyait la star de 51 ans se mettre complètement à nu! Voilà maintenant que J.Lo récidive en lançant le vidéoclip pour le moins sexy de sa plus récente chanson, dans lequel elle se transforme en différentes créatures mythiques, que ce soit en ange ou encore en sirène.

« Et je t'aimais encore plus que je ne m'aimais... Je suis tellement heureuse de vous présenter la vidéo officielle d’In The Morning. Elle est remplie de symboles représentant une sombre relation unilatérale et le fait que vous ne pouvez pas changer l’autre... vous ne pouvez changer que vous-même!!! Déployez vos propres ailes et éloignez-vous des personnes ou des choses qui n’accordent pas de valeur à tout ce que vous avez à offrir », a confié Jennifer Lopez au sujet de son nouveau clip.

Après avoir enflammé la scène avec Shakira, lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIV, Jennifer Lopez a dévoilé l’automne dernier Pa Ti et Lonely, deux titres interprétés en compagnie du chanteur colombien Maluma.

Ces chansons paraîtront sur la bande sonore originale du film Marry Me qui mettra notamment en vedette Jennifer Lopez et Maluma. Signée Kat Coiro, cette comédie romantique sortira le 14 mai prochain, après avoir dû être reportée en raison de la pandémie.