REGARDEZ : John Legend célèbre son anniversaire de mariage avec Wonder Woman

John Legend a souligné son 9e anniversaire de mariage, mercredi, en dévoilant le vidéoclip officiel de sa chanson Wonder Woman, tirée de son nouvel album Legend. Ce clip met en vedette le chanteur américain, son épouse Chrissy Teigen (enceinte de quelques mois), ainsi que les deux enfants du couple.

« J'ai épousé ma Wonder Woman il y a neuf ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, mon amour. Tu ne cesseras jamais de me surprendre », a écrit l’artiste de 43 ans en partageant son plus récent vidéoclip sur les réseaux sociaux.

John Legend et la mannequin Chrissy Teigen se sont rencontrés en 2006 lors du tournage du vidéoclip de la chanson Stereo. Ils se sont fiancés en 2011 et se sont mariés deux ans plus tard en Italie. Deux enfants sont nés de cette union, soit Luna Simone et Miles Theodore.

Paru le 9 septembre dernier, le huitième album studio de John Legend est en fait un disque double qui compte un total de 24 chansons, dont les collaborations Dope avec JID, Honey avec Muni Long et All She Wanna Do avec Saweetie.

Legend succède à Bigger Love lancé en 2020 ainsi qu’au disque de Noël A Legendary Christmas sorti en 2018.