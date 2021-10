REGARDEZ : John Mellencamp et Bruce Springsteen lancent Wasted Days

Voici un duo que tous les fans de rock rêvaient d’entendre un jour : John Mellencamp et Bruce Springsteen ont lancé jeudi une toute première collaboration intitulée Wasted Days! Cette nouvelle chanson est accompagnée d’un vidéoclip tourné dans le domaine du « Boss », situé à Colt Necks, dans le New Jersey.

Respectivement âgés de 69 et 72 ans, les deux auteurs-compositeurs-interprètes américains avaient annoncé ce duo lors de la plus récente cérémonie des Grammy Awards, présentée en mars dernier.

Il y a quelques semaines, Bruce Springsteen s’était par ailleurs confié sur sa collaboration avec John Mellencamp, enregistrée dans le studio de ce dernier : « J’ai travaillé sur trois chansons de l’album de John et j’ai passé du temps dans l’Indiana avec lui. J’aime beaucoup John. C’est un grand auteur-compositeur. Je suis devenu très proche de lui et je me suis beaucoup amusé en sa compagnie ».

Écrite et produite par John Mellencamp, Wasted Days paraîtra sur le prochain album de l’interprète de Jack & Diane et Hurts So Good qui sortira l’an prochain.