REGARDEZ : Jonathan Roy reprend Iris des Goo Goo Dolls

Jonathan Roy a offert tout un cadeau à ses fans ce week-end en mettant en ligne sa version toute personnelle du grand classique Iris des Goo Goo Dolls, popularisé à la fin des années 90!

« Alors que je voyageais à travers le Canada dans mon VR cet été, je cherchais des endroits sympas pour faire des sessions musicales en direct. Au fond des bois, juste à l'extérieur de la ville de Whistler, en Colombie-Britannique, je suis tombé sur un joyau caché! Une vieille épave de train des années 1950 était éparpillée sur le sol, entre des cèdres et des sapins géants... Mon groupe et moi sommes entrés dans l’un des wagons couverts de graffitis et nous avons commencé à jouer l’une de mes chansons préférées des années 90! », a déclaré Jonathan Roy en dévoilant le vidéoclip de sa version d’Iris.

Écrite à l'origine pour la bande originale du film La Cité des anges (City of Angels) sortie en avril 1998, la chanson Iris a par la suite été ajoutée à l'album Dizzy Up the Girl des Goo Goo Dolls paru 5 mois plus tard.