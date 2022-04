REGARDEZ : Julian Lennon reprend Imagine pour l’Ukraine

Julian Lennon a interprété pour la toute première fois en public Imagine, la mythique chanson de son père, John Lennon. Le chanteur britannique de 59 ans a partagé ce moment unique sur les réseaux sociaux en réponse à la « tragédie inimaginable » que constitue la guerre en Ukraine.

« En tant qu'être humain et en tant qu'artiste, je me suis senti obligé de répondre de la manière la plus significative possible. Alors aujourd'hui, pour la toute première fois, j'ai interprété publiquement la chanson de mon père, Imagine », a déclaré Julian Lennon sur YouTube, accompagné de Nuno Bettencourt à la guitare.

« Pourquoi maintenant, après toutes ces années? J'avais toujours dit que la seule fois où j'envisagerais de chanter Imagine serait si c'était la fin du monde… Mais aussi parce que ses paroles reflètent notre désir collectif de paix dans le monde. Parce que, dans cette chanson, nous sommes transportés dans un espace où l'amour et l'unité deviennent réalité, ne serait-ce que pour un instant… La chanson reflète la lumière au bout du tunnel, que nous espérons tous… », a ajouté le fils de l’ex-membre des Beatles et de Cynthia Powell, sa première épouse.

« En raison de la violence meurtrière en cours, des millions de familles innocentes ont été forcées de quitter le confort de leur foyer pour chercher asile ailleurs. J'appelle les dirigeants mondiaux et tous ceux qui croient au message d'Imagine à défendre les réfugiés partout! », a conclu Julian Lennon qui s'est joint à d'autres artistes pour la campagne Stand Up For Ukraine.

Écrite et composée par John Lennon et Yoko Ono en 1971, alors que sévissait la guerre au Viêtnam, la chanson Imagine est rapidement devenue l’un des plus grands classiques de la musique et surtout un hymne à la paix, à la manière de Give Peace a Chance et Happy Xmas (War Is Over).