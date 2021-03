REGARDEZ : Justin Bieber braque une banque pour la chanson Hold On

À deux semaines jour pour jour de la sortie de son album Justice, Justin Bieber a dévoilé ce vendredi le 4e extrait intitulé Hold On! Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip dans lequel on voit le chanteur canadien de 27 ans chevaucher une moto et rouler à toute allure dans la nuit, poursuivi par la police, après avoir braqué une banque. On vous laisse découvrir la raison qui l'a poussé à commettre ce geste désespéré...

En plus de Hold On, Justice comprendra les chansons Holy en duo avec Chance The Rapper, Lonely en collaboration avec Benny Blanco et Anyone. Prévu pour le 19 mars prochain, le 6e disque studio de Justin Bieber succédera à Changes lancé il y a à peine un an.

« En créant cet album, mon objectif est de faire de la musique qui apportera du réconfort, de faire des chansons auxquelles les gens peuvent s'identifier et se connecter, pour qu'ils se sentent moins seuls », avait déclaré Justin Bieber lors de l’annonce de la date de sortie de son nouvel album.

Rappelons que Justin Bieber est en nomination 4 fois aux prochains Grammy Awards qui se dérouleront le 14 mars prochain : Meilleur album pop vocal pour Changes, Meilleure performance pop solo pour Yummy, Meilleure performance pop duo/groupe pour Intentions avec Quavo et Meilleure performance country duo/groupe pour 10,000 Hours, sa collaboration avec Dan + Shay.