REGARDEZ : Justin Bieber chante aux JUNO Awards

Récipiendaire de l’Album pop de l’année pour Changes, Justin Bieber est monté sur la scène de la 50e cérémonie des JUNO Awards qui était diffusée dimanche soir pour interpréter (virtuellement) sa chanson Somebody, extraite de Justice, son plus récent disque paru en mars dernier.

Même si ce numéro avait été préenregistré à Los Angeles, il s’agissait de la première performance musicale de la star canadienne de 27 ans aux JUNO Awards depuis 2010.

Cet événement annuel célébrant la musique canadienne mettait aussi en vedette Jann Arden, Serena Ryder, Jessie Reyez, Ali Gatie, Tate McRae, Feist et The Tragically Hip qui a reçu le Prix humanitaire 2021.

Initialement prévue le 16 mai, l’édition 2021 des JUNO Awards avait dû être reportée au 6 juin en raison de la pandémie. Les organisateurs ont annoncé que ce gala sera de retour en présentiel, à Toronto, en 2022.

