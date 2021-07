REGARDEZ : Justin Bieber chante en duo avec The Kid LAROI

Justin Bieber s’est joint à The Kid LAROI pour interpréter la chanson Stay, qui paraîtra sur le prochain album du chanteur australien de 17 ans intitulé The Kid LAROI F*ck Lov3. Co-écrite par le prolifique Charlie Puth, cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Colin Tilley.

Stay est la seconde collaboration entre Justin Bieber et The Kid LAROI, après Unstable, qui figure sur l'album Justice du chanteur canadien de 27 ans. Il faut dire que cette association est toute naturelle, les deux artistes ayant comme gérant le célèbre Scott « Scooter » Braun.

« Stay a été composée il y a environ un an. J'étais chez mon ami Blake Slatkin avec Charlie Puth. Charlie est allé au clavier et il a commencé à jouer des trucs, au hasard… Je lui ai dit d’arrêter tout de suite, j’ai lancé une session Pro Tools et j’ai enregistré ce qui est devenu la mélodie de Stay », a déclaré The Kid LAROI qui a par la suite appelé Justin Bieber pour chanter en duo avec lui.

Rappelons que Justin Bieber sera de passage au Canadian Tire Centre d’Ottawa le 28 mars 2022 et au Centre Bell de Montréal, le lendemain. Ces spectacles mettront en vedette les chansons de l’album Changes lancé le 14 février 2020, ainsi que celles du disque Justice paru le 19 mars dernier.