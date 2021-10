REGARDEZ : Justin Bieber dévoile l’émouvant clip de Ghost avec Diane Keaton

Grosse semaine pour Justin Bieber! Après avoir annoncé la sortie d’une nouvelle édition de son album Justice qui comprend trois chansons inédites (à écouter ci-bas) et une nouvelle aventure dans l’industrie du cannabis, l'artiste canadien de 27 ans a dévoilé vendredi le vidéoclip officiel de sa chanson Ghost.

En plus de Justin Bieber, ce touchant vidéoclip réalisé par Colin Tilley met en vedette Diane Keaton dans le rôle de la mère du chanteur qui pleure toujours le décès de son mari, deux ans après les tristes événements.

Succédant à des chansons comme Peaches en collaboration avec Daniel Caesar et Giveon, Holy en duo avec Chance The Rapper, Lonely avec Benny Blanco, Hold On et Anyone, Ghost est extraite de l’album Justice lancé en mars dernier. Ce disque succédait lui-même à Changes paru un an plus tôt.

Actuellement au top 10 des palmarès internationaux grâce au hit Stay interprété en duo avec The Kid LAROI, Justin Bieber présente aussi le film Our World sur Amazon Prime Video dès aujourd’hui.