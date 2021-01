REGARDEZ : Justin Bieber et Hailey Baldwin se dévoilent dans un nouveau clip

Justin Bieber a dévoilé jeudi le nouveau vidéoclip de sa chanson Anyone (On The Road) mettant en vedette son épouse, la top-modèle américaine Hailey Baldwin. Entièrement tourné en noir et blanc, ce clip réalisé par Joe Termini nous permet de plonger dans l’intimité du célèbre couple.

Il s’agit du deuxième vidéoclip consacré à Anyone. Dans le premier, lancé le 1er janvier, Justin Bieber se glissait dans la peau d’un boxeur des années 1940. Celui-ci était accompagné de l'actrice Zoey Deutch qui personnifiait son amoureuse qui l'aidait à devenir un champion du monde.

En plus de multiplier les vidéoclips, Justin Bieber prépare actuellement son 6e disque studio qui succédera à Changes, lancé le 14 février 2020. Outre Anyone, ce nouveau disque devrait comprendre les nouveautés Holy en duo avec Chance The Rapper et Lonely en collaboration avec Benny Blanco.

Justin Bieber a par ailleurs décroché 4 nominations en vue des prochains Grammy Awards, notamment pour son album Changes et ses chansons Yummy, Intentions avec Quavo et 10,000 Hours avec Dan + Shay.