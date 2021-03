REGARDEZ : Justin Bieber lance la chanson Peaches et son album Justice

Fans de Justin Bieber? À vos marques, prêts, partez! C’est aujourd’hui que la star canadienne de 27 ans lance son album Justice! Afin de célébrer cette sortie tant attendue, l’amoureux d’Hailey Baldwin a décidé de mettre en ligne le vidéoclip de Peaches, le nouvel extrait de ce disque interprété avec Giveon et Daniel Caesar.

Le 6e album studio de Justin Bieber comprend entre 16 et 18 chansons (selon les versions mises en vente), dont les précédents extraits Hold On, Anyone, Holy en duo avec Chance The Rapper et Lonely avec Benny Blanco. On y retrouve aussi des collaborations avec Khalid, Burna Boy, The Kid Laroi, Dominic Fike et Beam. Ce disque succède à Changes paru le 14 février 2020.

« En créant cet album, mon objectif est de faire de la musique qui apportera du réconfort, de faire des chansons auxquelles les gens peuvent s'identifier et se connecter, pour qu'ils se sentent moins seuls », a récemment déclaré Justin Bieber en présentant Justice.

En nomination 4 fois, Justin Bieber a mérité un seul prix lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards, dimanche soir dernier, soit celui de la Meilleure performance country duo/groupe pour 10,000 Hours, sa collaboration avec Dan + Shay.