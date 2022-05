REGARDEZ : Justin Bieber lance un vidéoclip à la James Bond

Justin Bieber est de retour avec Honest, une toute nouvelle chanson interprétée en duo avec le rappeur américain Don Toliver. Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip inspiré d’un film de James Bond, tourné en montagne, en plein cœur de l’hiver!

« J'adore les mélodies de Don Toliver, elles sont complètement folles! Il a une cadence vraiment incroyable dans ses chansons et sa musique. Je suis un vrai fan. Il est unique. Et c'est ce que j'aime chez n'importe quel artiste, qu’il fasse juste ce qu’il aime et qu’il le fasse bien », a confié Justin Bieber au sujet de cette nouvelle collaboration.

La sortie de cette chanson avait été annoncée il y a quelques jours par Justin Bieber lui-même, sur les réseaux sociaux. L’auteur-compositeur-interprète de 28 ans avait mis en ligne une délirante vidéo intitulée I Feel Funny, filmée sur le plateau de tournage du vidéoclip d’Honest (voir ci-bas).

Le plus récent album de Justin Bieber est paru en mars 2021. Intitulé Justice, le septième disque du chanteur canadien comprenait les extraits Holy, Hold On, Ghost, Peaches, Anyone et Lonely.

Justin Bieber poursuit actuellement le volet nord-américain de sa tournée internationale Justice qui s’est notamment arrêtée au Canadian Tire Centre d’Ottawa et au Centre Bell de Montréal en mars dernier.