REGARDEZ : Justin Bieber monte sur le ring avec sa chanson Anyone

Après avoir terminé l’année 2020 sur scène, Justin Bieber a débuté 2021 en lançant une nouveauté intitulée Anyone! Cette chanson succède à Holy (en duo avec Chance The Rapper) et Lonely (avec Benny Blanco), toutes deux sorties au cours des derniers mois.

« Je ne pouvais penser à une meilleure façon de conclure 2020 et de débuter 2021 que de célébrer avec mes fans du monde entier et de partager cette nouvelle chanson avec eux. La musique nous a tous fait vivre tellement de choses l’an dernier, et pour moi, elle a été une source de guérison et de transformation. Anyone est une chanson remplie d’espoir qui donne le ton à une nouvelle année plus radieuse », a déclaré Justin Bieber par voie de communiqué.

La chanson Anyone est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Colin Tilley. Ce clip met en vedette Justin Bieber dans la peau d’un boxeur des années 1940 et l'actrice Zoey Deutch dans celle de son amoureuse qui l'aide à surmonter les obstacles et à devenir un champion du monde.

Justin Bieber est en nomination 4 fois aux prochains Grammy Awards qui se dérouleront le 31 janvier 2021 : Meilleur album pop vocal pour Changes, Meilleure performance pop solo pour Yummy, Meilleure performance pop duo/groupe pour Intentions avec Quavo et Meilleure performance country duo/groupe pour 10,000 Hours, sa collaboration avec Dan + Shay.

Le chanteur canadien de 26 ans a aussi collaboré avec Shawn Mendes à la chanson Monster, disponible sur l’album Wonder lancé le 4 décembre dernier.